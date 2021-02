Elon Musk abbraccia i Bitcoin, la Tesla investe 1,5 miliardi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elon Musk e la sua la Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin e fa volare la criptovaluta: novità anche per comprare i prossimi prodotti Getty ImegesLa creatura di Elon Musk, l’azienda del settore green Tesla, ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Che il canadese stesse pensando alla criptovaluta non è una novità ma la cifra certamente è da capogiro. È bastato questo e l’aggiunta dell’annuncio che nel futuro prossimo l’azienda statunitense di auto elettriche accetterà il Bitcoin per compare i propri prodotti per far volare la valuta aumentate del 10% fino al nuovo record di oltre 44mila dollari. “Più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)e la sua la1,5ine fa volare la criptovaluta: novità anche per comprare i prossimi prodotti Getty ImegesLa creatura di, l’azienda del settore green, ha investito 1,5di dollari in. Che il canadese stesse pensando alla criptovaluta non è una novità ma la cifra certamente è da capogiro. È bastato questo e l’aggiunta dell’annuncio che nel futuro prossimo l’azienda statunitense di auto elettriche accetterà ilper compare i propri prodotti per far volare la valuta aumentate del 10% fino al nuovo record di oltre 44mila dollari. “Più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente ...

classcnbc : +++#TESLA INVESTE 1,5MLD$ IN BITCOIN+++ I recenti apprezzamenti di #ElonMusk verso il mondo delle #cryptocurrency… - LeonardoLeone_ : #Tesla e #Bitcoin. Elon Musk ha appena messo a segno un colpo da 1.5 miliardi di dollari che potrebbe costarci molt… - infoiteconomia : Elon Musk, 100 mln di dollari per premiare tecnologie sulla rimozione di carbonio - MicTheLinguist : Ogni volta che vedo Elon Musk in trend penso: una pippata de troppo e se lo semo levato.....eh, invece no. Dai 2021, stupiscici. - 24finanza : L’ultima di Elon Musk:?Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. La criptovaluta s’impenna… -