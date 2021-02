Deal With It torna su Nove con nuovi episodi da lunedì 8 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Deal With It da lunedì 8 febbraio le puntate inedite su Nove con Gabriele Corsi e nuovi complici Vip Dopo mesi di repliche torna da lunedì 8 febbraio Deal With It – Stai al gioco il game show di Nove in onda alle 20:30 con Gabriele Corsi e un gruppo di complici Vip in arrivo per presentare nuovi scherzi e trovare nuove vittime in giro per i locali d’Italia. Naturalmente il tutto è stato girato tra fine agosto e ottobre, come ha spiegato Gabriele Corsi a Sorrisi e Canzoni quando i locali erano ancora aperti sia a pranzo che a cena. E speriamo che ne abbiano girati diversi così da coprire il periodo fino alla fine di questa stagione sperando di poter ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 8 febbraio 2021)It dale puntate inedite sucon Gabriele Corsi ecomplici Vip Dopo mesi di replichedaIt – Stai al gioco il game show diin onda alle 20:30 con Gabriele Corsi e un gruppo di complici Vip in arrivo per presentarescherzi e trovare nuove vittime in giro per i locali d’Italia. Naturalmente il tutto è stato girato tra fine agosto e ottobre, come ha spiegato Gabriele Corsi a Sorrisi e Canzoni quando i locali erano ancora aperti sia a pranzo che a cena. E speriamo che ne abbiano girati diversi così da coprire il periodo fino alla fine di questa stagione sperando di poter ...

