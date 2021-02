Covid | il bollettino di oggi | 7 970 nuovi casi e 307 morti | risalgono le intensive

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021)8 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.970di positività al coronavirus e 307 inelle ultime 24 ore. 144.270 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore, quasi 75mila in meno di ieri. Il tasso di positività scende al 5,5%, in calo di un decimale di punto rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.143, con un saldo positivo di 36 tra ingressi e uscite. I guariti sono 15.082 in più, in totale sono 2.133.523. Emilia-Romagna prima regione per(1.273), poi Campania (1.189) e Lombardia (895). Va considerato però che la domenica in alcune regioni vengono effettuati molti ...