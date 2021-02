Corte dei Conti | report su fondo garanzia piccole e medie imprese Esercizio 2018

(Di martedì 9 febbraio 2021) Di Nino Sangerardi: “In considerazione dei dati riferiti e ravvisato, nell’annorispetto ai 6 anni precedenti,uno squilibrio a favore dell’Italia Settentrionale nella percentuale dei finanziamenti attivati,e contestualmente una sensibile riduzione di domande accolte nel Centro Italia, si rileverebbe necessaria una riflessione in ordine alle ragioni e alle possibili strategie di superamento di questa condizione di squilibrio”. Parole che si leggono nella relazione delladei(Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato) firmata dal presidente Carlo Chiappinelli,presidente aggiunto Paolo Luigi Ribecchi e relatore Alessandro Forlani con oggetto ildiper le,periodo ...

fattoquotidiano : Tassare i ricchi, è l’ultimo tabù rimasto nel dibattito politico italiano. La patrimoniale citata dalla Corte dei C… - marcodimaio : Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio parlamentare di bilancio. Tutte le maggiori istituzioni economiche oggi certif… - lucianonobili : Prima dicevano: “Non ce la farete mai, Conte troverà la maggioranza senza di voi”. Poi: “Non illudetevi, #Draghi no… - carlo_balestra : RT @Miti_Vigliero: Potevano anche dirlo prima, eh. Le authority fanno a pezzi il Recovery di Conte Da Bankitalia alla Corte dei Conti, d… - ernestocaprari : Cassese: «Renzi ha dato una lezione alla destra, ai 5s e persino al Pd». Intervista a Sabino Cassese, giudice emer… -

Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio della Camera, e Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery Plan. "Le ...Parole che si leggono nella relazione della Corte dei Conti (Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato) firmata dal presidente Carlo Chiappinelli,presidente aggiunto Paolo Luigi ...Un pensiero condiviso anche dalla Corte dei Conti. Non sprecare i soldi del Recovery Plan La preoccupazione è che l'assenza di vincoli europei all'espansione del debito pubblico italiano, possa essere ...