Coronavirus | Pregliasco | Risultati studio su lattoferrina promettenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Una risposta contro il Covid-19? Potrebbe venire dalla, una glicoproteina naturalmente presente in varie secrezioni umane tra cui il latte materno. È quanto emerge da unoitaliano dal titolo “Gli effetti protettivi dellain vitro contro l'infezione di Sars-CoV-2” le cui evidenze scientifiche sono state pubblicate sulla rivista 'Nutrients'. Obiettivo della ricerca: valutare per la prima volta il potenziale dellabovina nella prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 in vitro (dunque in laboratorio su cellule intestinali) e, in particolare, studiare gli effetti della glicoproteina nell'influenzare le risposte immunitarie antivirali e nell'inibire l'infezione e la replicazione del virus. "Idello ...