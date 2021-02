Coronavirus oggi: 7970 contagiati, 307 morti. Galli: “Vaccinare chi ha avuto il Covid è più dannoso che utile” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 7.970 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 144.270 tamponi, con un indice positività, che nel calcolo comprende anche i test antigenici effettuati, che è al 5,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano 307 morti, che portano il totale delle vittime a 91.580 da inizio pandemia. Dal 25 gennaio positivi sempre in calo Risalgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.143 persone (+36). Il numero totale dei guariti sale a 2.133.523 (+15.082), mentre gli attualmente positivi sono 419.604 (-7.420). Questi i dati elaborati e forniti dal ministro della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — è generata dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 7.970 i nuovi casi diriscontratiin Italia dopo aver analizzato 144.270 tamponi, con un indice positività, che nel calcolo comprende anche i test antigenici effettuati, che è al 5,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano 307, che portano il totale delle vittime a 91.580 da inizio pandemia. Dal 25 gennaio positivi sempre in calo Risalgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.143 persone (+36). Il numero totale dei guariti sale a 2.133.523 (+15.082), mentre gli attualmente positivi sono 419.604 (-7.420). Questi i dati elaborati e forniti dal ministro della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — è generata dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. ...

