Combinata donne oggi, Mondiali sci alpino: orari, tv, startlist, programma (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si parte! Scattano ufficialmente nella giornata odierna gli attesissimi Campionati Mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d’Ampezzo. La “Perla delle Dolomiti” è pronta ad ospitare due settimane di grande sport e l’esordio arriverà proprio oggi con la Combinata femminile. Il programma si aprirà alle ore 11.00 con la prima prova, ovvero il supergigante, mentre alle ore 14.30 toccherà allo slalom, che andrà a distribuire le prime medaglie iridate di questa edizione sulle nevi italiane. A proposito di Italia le nostre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia cercheranno di stupire in mezzo ad una pattuglia di rivali davvero di primissimo livello. Oltre alla svizzera Wendy Holdener vedremo al via stelle del calibro di Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Michelle Gisin e ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si parte! Scattano ufficialmente nella giornata odierna gli attesissimi Campionatidi sci2020-2021 di Cortina d’Ampezzo. La “Perla delle Dolomiti” è pronta ad ospitare due settimane di grande sport e l’esordio arriverà propriocon lafemminile. Ilsi aprirà alle ore 11.00 con la prima prova, ovvero il supergigante, mentre alle ore 14.30 toccherà allo slalom, che andrà a distribuire le prime medaglie iridate di questa edizione sulle nevi italiane. A proposito di Italia le nostre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia cercheranno di stupire in mezzo ad una pattuglia di rivali davvero di primissimo livello. Oltre alla svizzera Wendy Holdener vedremo al via stelle del calibro di Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Michelle Gisin e ...

