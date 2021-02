italiaserait : Caporalato, Carabinieri denunciano 2 imprenditori a Roma - Lella2021 : Caporalato a Roma, due denunce dei carabinieri: lavoratori in condizioni disumane in una baracca - lameziainstrada : Caporalato: sfruttava migranti, imprenditore sanzionato dai carabinieri - crotone24news : Caporalato: sanzione da 14 mila euro a imprenditore di Isola C. Rizzuto: I carabinieri del Comando Provinciale di C… - wesud_news : Attività dei Carabinieri nel contrasto al caporalato a Isola capo Rizzuto e Cutro -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato Carabinieri

Il Messaggero

Un vero e proprio campo di lavoro all'interno della riserva statale del Litorale Romano. Lo hanno scoperto idella stazione di Vitinia, in collaborazione con i colleghi della Forestale di Ostia. In alcune serre destinate alla coltivazione di vegetali, sono stati trovati 6 lavoratori stranieri, ...della stazione di Vitinia, in collaborazione con i colleghi della stazione forestale di Ostia, nel corso di un servizio perlustrativo svolto all'interno della riserva statale del litorale ...I Carabinieri della Stazione di Vitinia, in collaborazione con la Forestale di Ostia, nel corso di un servizio perlustrativo all’interno della riserva statale del Litorale Romano, hanno accertato l’es ...Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina alle 7.00 le notizie e gli approfondimenti del giorno. Solo per gli abbonati. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro ...