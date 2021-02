Calciomercato: Juventus - Dybala, il rinnovo è ancora contratto. Manca l'intesa sull'ingaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Napoli, le idee di De Laurentiis per il dopo Gattuso La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento delicato del Napoli con Gattuso che si gioca la panchina contro Atalanta (in Coppa Italia) e ... Leggi su eurosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Napoli, le idee di De Laurentiis per il dopo Gattuso La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento delicato del Napoli con Gattuso che si gioca la panchina contro Atalanta (in Coppa Italia) e ...

Eurosport_IT : Juventus-Dybala, rinnovo lontano ?? Napoli, le idee di De Laurentiis per il dopo Gattuso ?? Ecco l'edicola dell'… - zazoomblog : Calciomercato Juventus offerta pronta per una stella della Serie A - #Calciomercato #Juventus #offerta - calciomercatoit : ?? #Juventus, giornata decisiva in vista dell'#Inter sul fronte infortuni: occhi su #Dybala, #Ramsey e #Bonucci ??… - danKorpiklaani : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, manca ancora l'accordo per il rinnovo di #Dybala: cifre e dettagli. Intanto, torna a disposizione di #Pir… -