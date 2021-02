Bergoglio parla ancora di rifugiati | la sua massima preoccupazione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Papa, al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede,anche della piaga dei migranti e da' voce alladella Santa Sede per il numero esorbitante di sfollati in varie parti del mondo

, nel leggere il testo scritto, lo sillaba: "U - ni - to". Francesconell'Aula della Benedizione: l'appuntameneto con gli ambasciatori presso la Santa Sede, previsto il 25 gennaio, era ......non gesuitica dell'alleanza curiale 'progressista' che nel 2013 portò all'elezione di. A ... fermandosi alle esternazioni dei partiti, senza chiedersi chi muove questi burattini: sidi ...Il Papa, al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, parla anche della piaga dei migranti e da’ voce alla preoccupazione della Santa Sede per il numero esorbitante di sfollati in ...Francesco parla al corpo diplomatico di "crisi di rapporti umani" e si sofferma sulla scuola e sull'educazione dei ragazzi: "Assistiamo a una catastrofe educativa" ...