Banda ultralarga, il 41% delle linee funziona ancora con il doppino di rame. Servono nuove regole (e sanzioni in caso di ritardi) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per la diffusione della fibra in Italia non resta che sperare nei soldi del Recovery fund. Nonostante gli investimenti fatti dagli operatori e da Open Fiber, la controllata di Cassa Depositi e Prestiti e dell'Enel, la rete di nuova generazione resta ancora un miraggio per milioni di italiani. Secondo gli ultimi dati dell'Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni, diffusi il 18 gennaio, poco meno della metà (il 41,4%) delle linee telefoniche nazionali (20 milioni) funziona ancora con il doppino di rame. Appena il 7,5% ha una connessione di nuova generazione. Buona parte del Paese (il 43,9%) viaggia su un misto fibra-rame e il resto (7,3%) sfrutta un sistema fibra-onde radio (FWA). Ciò spiega del resto perché, secondo il terzo rapporto ...

