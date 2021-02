Australian Open, Jannik Sinner è 32° nel ranking ATP. Ma ora può perdere posizioni in classifica (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana degli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne, ha portato in dote la sconfitta di Jannik Sinner, che ha ceduto dopo quasi quattro ore di gioco al canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 11, uscendo così al primo turno. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, bloccano l’azzurro a quota 1694, gli stessi punti che stamane aveva nel nuovo ranking ATP, dove figurava al 32° posto. In realtà Sinner, che ha toccato così il best ranking, non occupa già più quella posizione. Infatti nella prima giornata del primo Slam stagionale si è registrato il successo del transalpino Ugo Humbert, il quale passando al secondo turno ha incamerato ulteriori 35 punti, salendo da 1671 a 1706, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana deglidi tennis, in corso a Melbourne, ha portato in dote la sconfitta di, che ha ceduto dopo quasi quattro ore di gioco al canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 11, uscendo così al primo turno. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, bloccano l’azzurro a quota 1694, gli stessi punti che stamane aveva nel nuovoATP, dove figurava al 32° posto. In realtà, che ha toccato così il best, non occupa già più quella posizione. Infatti nella prima giornata del primo Slam stagionale si è registrato il successo del transalpino Ugo Humbert, il quale passando al secondo turno ha incamerato ulteriori 35 punti, salendo da 1671 a 1706, ...

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - SkySport : ULTIM’ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2,… - GlobalShowGSRa1 : #AustralianOpen: Al 1o turno perdono #Sinner, #Travaglia e #Mager - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Grazie lo stesso Jannik, ci hai fatto vivere una grandissima gara! ?????? #EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2021 https://t.… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov: Sinn… -