Alfonso Signorini scippa l’esclusiva di Francesco Baccini a Barbara d’Urso: la reazione di lei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesco Baccini ieri sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso (come annunciato dal promo tv e dal Tg5), ma alla fine qualcosa sembrerebbe essere andato storto ed al suo posto, in studio, si è presentato Michael Baccini, suo figlio. A spiegare il curioso retroscena – restando però sul vago – è stata Barbara d’Urso: “Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini e dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 febbraio 2021)ieri sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è la(come annunciato dal promo tv e dal Tg5), ma alla fine qualcosa sembrerebbe essere andato storto ed al suo posto, in studio, si è presentato Michael, suo figlio. A spiegare il curioso retroscena – restando però sul vago – è stata: “Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe statoe siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo casoe dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per ...

GrandeFratello : In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, e di ricevere… - fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - K94Pamy : Ma Alfonso signorini a firmato qualche contratto con Federico Moccia per qualche altro film per 14enni? Perché sta… - K94Pamy : Stasera preparatevi a fuochi d artificiò con banda che suona pagata direttamente da Alfonso signorini per Eligreg..… -