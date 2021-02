Addio a Luigina Bortolatto | ' Storica dell' arte a cui il Veneto deve molto'

VicenzaPiu_com : Addio a storica dell’arte #LuiginaBortolatto, Zaia: “non sarà dimenticata” -

Oggi Treviso

Ideatrice del Concorso nazionale per scenografi al Teatro comunale di Treviso,Bortolatto ha realizzato film sull'arte premiati al Festival di Asolo e che hanno aperto la Biennale Cinema di ...Laureata a Pavia, dove è stata assistente di Wart Arslan,Bortolatto ha a lungo insegnato al liceo 'Canova' e al liceo artistico di Treviso, portando avanti in parallelo l'attività di storico.VENETO - Laureata a Pavia, dove è stata assistente di Wart Arslan, Luigina Bortolatto ha a lungo insegnato al liceo 'Canova' e al liceo artistico di Treviso, portando avanti in parallelo l'attività di ...“La sua conoscenza e la sua passione artistica erano di una profondità universale. Ma a me piace ricordarla, oggi che è venuta a mancare, per le sue grandi doti di studio e divulgative che ha dimostra ...