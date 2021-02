Zona gialla regole, il ministro Speranza: «Serve massima prudenza, il virus circola, non scherziamo col fuoco» (Di domenica 7 febbraio 2021) Allarmato dalle immagini che ritraggono la folla in strada nel primo weekend in Zona gialla per tantissime regioni. È molto preoccupato il ministro della Salute Roberto Speranza che... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 febbraio 2021) Allarmato dalle immagini che ritraggono la folla in strada nel primo weekend inper tantissime regioni. È molto preoccupato ildella Salute Robertoche...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Feste in casa a Milano, multati in 42

Mentre a Milano si susseguono le polemiche per gli assembramenti del fine settimana in zona gialla, due feste private finiscono nel mirino della polizia, che la scorsa notte ha multato ben 42 persone in episodi distinti. Il primo controllo è avvenuto in via Cirillo, nei pressi dell'Arco ...

Lavagnone, un regalo per il decennale Unesco

Anche se la promozione a zona gialla ne permetterebbe già la riapertura, le porte del museo Rambotti a Desenzano restano ancora chiuse. Una questione di poche settimane (i lavori sono ancora in corso), ma ne varrà di sicuro ...

Ecco perché il Cts ha creduto nello sforzo fatto dalla nostra regione. L'indice dei contagi resta basso, via al primo fine settimana in libertà ...

Zona gialla e assembramenti, scoperte per due feste private: multate 42 persone

