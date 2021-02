Zingaretti: «Salvini? Ha dato ragione al Pd, ora vedremo se sarà coerente» (Di domenica 7 febbraio 2021) Il segretario del Pd e il governo Draghi: «Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova» Leggi su corriere (Di domenica 7 febbraio 2021) Il segretario del Pd e il governo Draghi: «Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova»

ilriformista : La svolta “europeista” di @matteosalvinimi mette in difficoltà @Zingaretti e il @pdnetwork - repubblica : Zingaretti: 'Salvini? Ha dato ragione a noi. Non spostato Pd' - HuffPostItalia : Mario Draghi premier, Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più: 'Salvini ci ha dato ragione' - NFratoianni : RT @CorradinoMineo: Salvini si propone per il governo Draghi. Quota 100? Scordata. I migranti? “Non sono tema divisivo”. Ecologia? “Giusto”… - MichelottiMarco : RT @sherpa810: #Zingaretti 'La mossa di #Salvini ha dato ragione alla posizione europeista del #Pd. Senza L'#UE non c'è l'avremmo fatta ad… -