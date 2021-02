Walter Zenga, la prima moglie accusa la Termali: la d’Urso si dissocia (Di lunedì 8 febbraio 2021) La prima moglie del padre di Andrea lancia un'accusa pesante su Roberta Termali a Live Non è la d'Urso dopo lo scoop di Signoretti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladel padre di Andrea lancia un'pesante su Robertaa Live Non è la d'Urso dopo lo scoop di Signoretti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

domenicalive : SUPER ESCLUSIVA: questa sera IN DIRETTA a @LiveNoneladUrso Walter Zenga con sua moglie Raluca ?? - trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - zazoomblog : Raluca Rebedea sul marito Zenga: “Walter è un ottimo padre” - #Raluca #Rebedea #marito #Zenga: - GuendalinaRossa : @trash_italiano Sono dalla parte di Walter Zenga, con gli altri figli ha un buon rapporto, unamadre vera butta i fi… - GiuliaMatranga : RT @nelnomedeltrash: Walter zenga non ha più impegni a Dubai ? Due voli non gli pesano più ? Manco 10 tamponi ? #gfvip #noneladurso #tzvip -