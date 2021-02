Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 febbraio 2021)DEL 07 FEBBRAIOORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. TRAFFICO REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE STRADE E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DEL MALTEMPO LACIVITACASTELLANA VITERBO NON EFFETTUA LA FERMATA PRIMA PORTA SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LO SCIOPERO ATAC DI 4 ORE, PREVISTO PER DOMANI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO, DALLE 8,30 ALLE 12,30. LO SCIOPERO INTERESSERÀ L’INTERA RETE ATAC (BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITACASTELLANA-VITERBO) E LA RETE PERIFERICA GESTITA DAL CONSORZIOTPL. CHIUDIAMO RAMMENTANDO ...