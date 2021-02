Variante inglese | da domani Perugia e provincia in zona rossa

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tutta ladie sei piccoli comuni del Ternano da lunedì entrano in. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella serata di sabato. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. La restrizione si è resa necessaria in quanto sono stati individuati 18 casi die di quella brasiliana, mentre su altri campioni sono in corso le analisi. In totale sono stati 42 i campioni inviati all’Istituto superiore di Sanità. Labrasiliana si presenta soprattutto in ambito ospedaliero, mentre quella ...

Da domani 'e fino al 21 febbraio' nel territorio di tutti i 'comuni della Provincia di Perugia' e nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo ...Emergenza coronavirus in Italia, arrivano le prime zone rosse locali: in Umbria zona rossa nella provincia di Perugia e in sei Comuni del Ternano.In Italia zona gialla in 17 regioni mentre quattro sono in arancione: esplosione di casi da variante inglese in alcune province dove è scattato il blocco totale. Le mutazioni, insieme ai ritardi della ...