Uomini e Donne, Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi: ecco il perché (Di domenica 7 febbraio 2021) Brutto episodio durante il programma Uomini e Donne. La Lucarelli si scaglia contro Maria De Filippi per non essere intervenuta a favore di una partecipante minacciata da un corteggiatore. ecco cos’è successo. Selvaggi Lucarelli non è una fan del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne ma fino ad ora non aveva voluto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) Brutto episodio durante il programma. Lasi scagliaDeper non essere intervenuta a favore di una partecipante minacciata da un corteggiatore.cos’è successo. Selvagginon è una fan del programma diDema fino ad ora non aveva voluto L'articolo proviene da Leggilo.org.

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - LiaQuartapelle : C’è questo studio dell’@UBC che dice con i numeri una cosa nota: che le donne devono essere bravissime per avere la… - TizianaFerrario : Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la pri… - holyfuckimdonee : RT @selenophjile: non importa quanto le femministe kattive odino gli uomini, loro odieranno le donne molto di più - flinxkk8 : RT @Gi71376847: Come sempre: oggi da Annunziata 5 uomini e nessuna donna chiamati a confrontarsi( lei è esclusa , anche però i5 uomini li h… -