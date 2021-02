Udinese - Verona 2 | 0 - Riscossa bianconera | Deulofeu protagonista

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Primo tempo per l', che non riesce a concretizzare nessuna occasione, secondo tempo per il, che di occasioni però non ne ha. Sale così in cattedra Gerard, che a sette minuti ...

Da quando c'è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0

... Fiorentina - Inter 0 - 2; Atalanta - Torino 3 - 3; Sassuolo - Spezia 1 - 2; Juventus - Roma 2 - 0; Genoa - Napoli 2 - 1; Benevento - Sampdoria 1 - 1; Milan - Crotone 4 - 0;2 - 0; ...La classifica - Calendario e risultati Benevento - Sampdoria 1 - 1 In tv: DAZN Milan - Crotone 4 - 0- H.2 - 0 Parma - Bologna 0 - 3 Lazio - Cagliari 1 - 0Cristian DELL’ORCO (Spezia): in panchina per tutti i 90' di Sassuolo-Spezia 1-2. Edoardo GOLDANIGA (Genoa): titolare e in campo per tutti i 90 minuti in Genoa-Napoli 2-1. Giangiacomo MAGNANI (Hellas V ...Ventunesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. La ventunesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con la vittoria dell’Inter per 0 ...