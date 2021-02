Tredici anni e un figlio insieme eppure per Serena Rossi il matrimonio è ancora tabù, il motivo lo spiega il suo compagno (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli attori Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia felice da oltre 10 anni. Si sono incontrati sul set di “Un posto al sole” e sono diventati subito amici. Poi è nato qualcosa di più intenso e dal 2008 è iniziata la relazione. Nel 2016 è nato il piccolo Diego e attualmente Serena e Davide lavorano insieme, sono infatti entrambi nel cast della fiction di Rai1 “Mina Settembre”. Nel febbraio del 2019 Devenuto ha stupito tutti a Domenica In facendo una romantica proposta di matrimonio a Serena, annunciando: “Ci sposiamo nel 2020”. Una promessa da parte dell’attore che ha colto di sorpresa la compagna. Tutto è nato in modo quasi casuale, con Mara Venier che, nella puntata del 17 febbraio, ha chiesto: “Devo comprare un vestito elegante per un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli attorie Davide Devenuto sono una coppia felice da oltre 10. Si sono incontrati sul set di “Un posto al sole” e sono diventati subito amici. Poi è nato qualcosa di più intenso e dal 2008 è iniziata la relazione. Nel 2016 è nato il piccolo Diego e attualmentee Davide lavorano, sono infatti entrambi nel cast della fiction di Rai1 “Mina Settembre”. Nel febbraio del 2019 Devenuto ha stupito tutti a Domenica In facendo una romantica proposta di, annunciando: “Ci sposiamo nel 2020”. Una promessa da parte dell’attore che ha colto di sorpresa la compagna. Tutto è nato in modo quasi casuale, con Mara Venier che, nella puntata del 17 febbraio, ha chiesto: “Devo comprare un vestito elegante per un ...

BanfiAleAndCo : RT @fabianomas: @FrancescoLongo Dodici, Zerocalcare Tredici, Jay Asher I quattordici mesi, Enzo Biagi Quindici cani, André Alexis Blues in… - toMMilanello : ?? È finalmente #Cortina2021 ????? Si alza il sipario sui 46º Mondiali di Sci Alpino, che tornano in Italia dopo 16… - leeviiosa : @edefsjk Poverine hanno tredici anni e pensano che farsi qualcuno sia un male della società - mrspotatoheavd : RT @HIPPIEMVSIC: comunque non so se è una cosa comune durante l'adolescenza ma io ho letteralmente il terrore di qualsiasi individuo di gen… - bloodyvangel : e mi incazzo tanto perché istigazione al suicidio poi esplicita è una cosa gravissima e onestamente empatizzo parec… -