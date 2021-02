(Di domenica 7 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione torna progressivamente alla normalità alla situazione delsulla diramazioneSud dopo i Disagi causati da un incidente vicino allo svincolo di monteporziocatone verso Napoli riaperta anche la rampa in entrata e in uscita per la bretella dell’autostrada del Sole si viaggia regolarmente sulle principali stradene ancora prudenza però per la pioggia è il vento forte e nel particolare lungo i percorsi autostradali che collegano la nostra regione con Toscana Abruzzo e Campania per gli autotrasportatori anche per tutto il mese di febbraio il divieto di transito per i mezzi pesanti è stato sospeso con il decreto firmato mercoledì scorso via libera ai camion ogni domenica su tutte le strade nazionali e domani lunedì 8 Febbraio anticipiamo la chiusura della ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-02-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : [AGG]???? #A1 #DiramazioneRomaSud #incidente con tamponamento tra 3 autovetture al Km 13+000, traffico bloccato tra… - VAIstradeanas : 13:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Si, vabbe,ladrona, dagli al terrone, all'immigrato, ma quanta acqua e cattiveria in più è ... ma nel mare dell'indefinito qualche radicamento qua e là neldi idee confuse lo manteniamo. ...LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare come per tutta la mattinata sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano dellaTeramo disagio anche sull'intero tratto della ...Via della Lignite, via Meitner e via dell’Antracite. Aperta al traffico anche via Giuseppe Fava, la strada utilizzata dagli abitanti dell’Area residenziale del Comparto G ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra in Italia la giornata della vita e mi unisco ai vescovi italiani per ricordare che la libertà è il grande dono di Dio per ricercare e raggiungere bene proprio e deg ...