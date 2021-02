Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventunesima giornata (Di domenica 7 febbraio 2021) Prosegue il girone di ritorno del campionato di Serie A con il secondo turno. Sono 21 le giornate trascorse e la classifica si aggiorna con la vittoria di tutte le big. Milan, Inter e Juventus allungano il gap sul resto del gruppo, la Lazio recupera mentre Napoli e Atalanta perdono terreno. Ma chi ha guadagnato e chi ha perso nel confronto con la scorsa stagione? Ecco il bilancio con il Milan che può contare su un sorprendente +18 mentre la peggiore è il Parma con un pesante -18 che la colloca in zona retrocessione. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 21 GIORNATE Milan 49 (+18) Inter 47 (-1) Juventus 42 (-9) *una partita in meno Roma 40 (+1) Lazio 40 (-7) Napoli 37 (+10) *una partita in meno Atalanta 37 (-1) Sassuolo 31 (+8) Verona 30 (-) Sampdoria 27 (+7) Udinese 24 (-) Genoa 24 (+9) Bologna 23 (-4) Benevento 23 ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Prosegue il girone di ritorno del campionato diA con il secondo turno. Sono 21 le giornate trascorse e la classifica si aggiorna con la vittoria di tutte le big. Milan, Inter e Juventus allungano il gap sul resto del gruppo, la Lazio recupera mentre Napoli e Atalanta perdono terreno. Ma chi ha guadagnato e chi ha perso nelcon la scorsa stagione? Ecco il bilancio con il Milan che può contare su un sorprendente +18 mentre la peggiore è il Parma con un pesante -18 che la colloca in zona retrocessione. CLASSIFICAA 2020-2121 GIORNATE Milan 49 (+18) Inter 47 (-1) Juventus 42 (-9) *una partita in meno Roma 40 (+1) Lazio 40 (-7) Napoli 37 (+10) *una partita in meno Atalanta 37 (-1) Sassuolo 31 (+8) Verona 30 (-) Sampdoria 27 (+7) Udinese 24 (-) Genoa 24 (+9) Bologna 23 (-4) Benevento 23 ...

