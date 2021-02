Sci alpino, Cortina 2021: Shiffrin e Vlhova da battere in combinata, ma l’americana partirà indietro. Brignone e Bassino ci provano. Attenzione al meteo (Di domenica 7 febbraio 2021) Incognita meteo, incognita Shiffrin, incognita outsider di lusso, incognita riferimenti zero. Il Mondiale di Cortina 2021 si apre questa sera con la Cerimonia inaugurale e domani con la prima gara in assoluto, la combinata alpina donne (con manche di superG e slalom). Solitamente la rassegna iridata era sempre scattata, negli ultimi anni, con il superG, questa volta si è deciso di cambiare. E potrebbe non essere un male, visto che a livello femminile la prova multipla si annuncia spettacolare e aperta a diverse soluzioni, dato che le atlete migliori del lotto sanno essere brave in entrambe le discipline previste. Sulla competizione grava però, almeno nei primi due giorni, l’incognita meteo, visto che di neve ne è arrivata tanta, ma adesso le temperature sono leggermente in rialzo e di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Incognita, incognita, incognita outsider di lusso, incognita riferimenti zero. Il Mondiale disi apre questa sera con la Cerimonia inaugurale e domani con la prima gara in assoluto, laalpina donne (con manche di superG e slalom). Solitamente la rassegna iridata era sempre scattata, negli ultimi anni, con il superG, questa volta si è deciso di cambiare. E potrebbe non essere un male, visto che a livello femminile la prova multipla si annuncia spettacolare e aperta a diverse soluzioni, dato che le atlete migliori del lotto sanno essere brave in entrambe le discipline previste. Sulla competizione grava però, almeno nei primi due giorni, l’incognita, visto che di neve ne è arrivata tanta, ma adesso le temperature sono leggermente in rialzo e di ...

cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - _Carabinieri_ : Splendido trionfo per il Car. Sc. Dominik #Paris! L'atleta del Centro Sportivo #Carabinieri vince la Discesa Libera… - Batwayne82Queen : RT @_Carabinieri_: Buongiorno da @cortinadolomiti dove oggi, con la cerimonia di apertura, prenderanno il via i Campionati del mondo di sci… - nikizag7 : RT @TgrVeneto: Oggi dalle 18 in diretta su Rai 2 la cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino. #IoSeguoTgr #Veneto #Cortinadampezzo… -