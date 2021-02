Sanremo 2021, Ghemon si presenta con la sua nuova canzone, “Momento perfetto” (Di domenica 7 febbraio 2021) Ghemon si presenta al Festival di Sanremo 2021 con la sua nuova canzone “Momento perfetto”, scopriamo insieme il significato della canzone Fonte instagram (@Ghemonofficial)Già una volta lo abbiamo visto calcare il palco del Festival di Sanremo, con la sua canzone “Rose viola”. Ghemon farà ritorno al teatro Ariston con la sua nuova canzone, “Momento perfetto”. La settantunesima edizione del Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà di nuovo condotto da Amadeus con al fianco il suo infallibile secondo, Rosario Fiorello. Per la prima volta in settantuno anni, ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021)sial Festival dicon la sua”, scopriamo insieme il significato dellaFonte instagram (@official)Già una volta lo abbiamo visto calcare il palco del Festival di, con la sua“Rose viola”.farà ritorno al teatro Ariston con la sua, “”. La settantunesima edizione del Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzoe sarà di nuovo condotto da Amadeus con al fianco il suo infallibile secondo, Rosario Fiorello. Per la prima volta in settantuno anni, ...

