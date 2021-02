Ristoranti pieni e folla a passeggio da Roma a Napoli nel primo fine settimana di zona gialla

SkyTG24 : Primo weekend in zona gialla: da Roma a Napoli strade, piazze e ristoranti pieni - aledonetti : Ci piace trarre conclusioni partendo da cose che non hanno alcuna correlazione Sia che si tratti della coppia “mag… - madammuassell : RT @IlariaBifarini: Ristoranti pieni per pranzo ma costretti a chiudere a cena, da cui deriva circa 80% dei guadagni. Tutti mascherinati tr… - VALENTI20645498 : RT @SkyTG24: Primo weekend in zona gialla: da Roma a Napoli strade, piazze e ristoranti pieni - MichelottiMarco : RT @valy_s: #Covid19 FOLLA ad Ostia,ASSEMBRAMENTI a #Roma,AFFOLLAMENTO a #Venezia,piena #Milano... la #PUGLIA!!! Io ero a #Verona oggi.. ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti pieni

... perché intorno agli impianti ci sono bar, rifugi,e indotto che si affollano. A fine ... Quindi rischiamo di ritrovarcidi casi come la Gran Bretagna? Sì, l'introduzione della variante ...Napoli, assembramenti in città: folla sul lungomare eTutta la provincia di Perugia in zona rossa per 14 giorni Mentre la Sardegna si appresta a passare in zona gialla, tutta la ...Controlli severi ma anche liti e discussioni per la folla nelle strade. La Movida sfora il coprifuoco. Soddisfatti i commercianti con i saldi che portano un po’ di sollievo ...ANCONA - Primo weekend in zona gialla. I ristoranti tornano a respirare. Fioccano le prenotazioni e praticamente ovunque è sold out in sala. Più la domenica, che il sabato.