Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina: ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina, match della ventiduesima giornata di Serie A. Al Ferraris si sfidano una squadra che la salvezza l’ha quasi raggiunta e una a cui serve uno sforzo ulteriore per allontanarsi dalla zona calda. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 14 febbraio con Dazn che trasmetterà in diretta esclusiva il match. Sampdoria – Spazio al 4-4-2 con Keita e Quagliarella pronti ad agire sul fronte offensivo. Ancora out Gabbiadini mentre Damsgaard insidia Jankto. Fiorentina – Torna Castrovilli dopo la squalifica. Ma Prandelli perde Amrabat per squalifica e dovrà fare a meno anche di Milenkovic. Ribery e Vlahovic davanti, Kokorin scalpita. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ledi, match delladiA. Al Ferraris si sfidano una squadra che la salvezza l’ha quasi raggiunta e una a cui serve uno sforzo ulteriore per allontanarsi dalla zona calda. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 14 febbraio con Dazn che trasmetterà in diretta esclusiva il match.– Spazio al 4-4-2 con Keita e Quagliarella pronti ad agire sul fronte offensivo. Ancora out Gabbiadini mentre Damsgaard insidia Jankto.– Torna Castrovilli dopo la squalifica. Ma Prandelli perde Amrabat per squalifica e dovrà fare a meno anche di Milenkovic. Ribery e Vlahovic davanti, Kokorin scalpita. Le...

