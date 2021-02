Napoli, terremoto nella notte tra Pozzuoli e Bagnoli: magnitudo 2.2, avvertito dalla popolazione (Di domenica 7 febbraio 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita nella zona dei campi flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Fortunatamente non si registrano danni. Napoli – Tanta paura ma nessun danno. Una scossa di terremoto ha risvegliato la popolazione del capoluogo campano. Alle 4.13 di domenica, infatti, un sisma di magnitudo 2.2 si è originato nel Golfo di Pozzuoli a una profondità di un paio di chilometri. terremoto tra Pozzuoli e Bagnoli L’epicentro è stato localizzato in mare tra il Rione Terra di Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ed è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Una scossa didi2.2 è stata avvertitazona dei campi flegrei. Il sisma è stato. Fortunatamente non si registrano danni.– Tanta paura ma nessun danno. Una scossa diha risvegliato ladel capoluogo campano. Alle 4.13 di domenica, infatti, un sisma di2.2 si è originato nel Golfo dia una profondità di un paio di chilometri.traL’epicentro è stato localizzato in mare tra il Rione Terra die il quartiere napoletano di. La scossa è stata preceduta da un boato ed è ...

