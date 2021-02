LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 23-36, Serie A basket in DIRETTA: +13 in favore della Segafredo a 5 dall’intervallo (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-38 TRIPLA di Taylor, 3’57” sul cronometro, 1-2 i falli. 23-38 Penetrazione di Ricci. Tanti errori in questa fase, 5’10” all’intervallo lungo. Palla recuperata dalla Virtus sulla penetrazione di Candi, 6’19” da giocare nel secondo quarto. 23-36 HUNTER DA TRE! 23-33 TRIPLA di Baldi Rossi dall’angolo, Djordjevic non ci sta e chiama time out. 20-33 Stoppata irregolare di Diouf su Abass, canestro convalidato. 20-31 1/2 Abass. Fallo di Kyzlink sulla penetrazione di Abass, liberi per l’ex Brescia. 20-30 Alibegovic riporta la Segafredo sul vantaggio in doppia cifra. Errore di Baldi Rossi dalla media. Hunter frana sull’ex Baldi Rossi, rimessa Reggio. INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO 20-28 KOPONEN!!! Tripla sulla sirena del primo quarto, Reggio ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-38 TRIPLA di Taylor, 3’57” sul cronometro, 1-2 i falli. 23-38 Penetrazione di Ricci. Tanti errori in questa fase, 5’10” all’intervallo lungo. Palla recuperata dallasulla penetrazione di Candi, 6’19” da giocare nel secondo quarto. 23-36 HUNTER DA TRE! 23-33 TRIPLA di Baldi Rossi dall’angolo, Djordjevic non ci sta e chiama time out. 20-33 Stoppata irregolare di Diouf su Abass, canestro convalidato. 20-31 1/2 Abass. Fallo di Kyzlink sulla penetrazione di Abass, liberi per l’ex Brescia. 20-30 Alibegovic riporta lasul vantaggio in doppia cifra. Errore di Baldi Rossi dalla media. Hunter frana sull’ex Baldi Rossi, rimessa. INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO 20-28 KOPONEN!!! Tripla sulla sirena del primo quarto,...

