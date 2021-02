LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 3-0, Super Bowl 2021 in DIRETTA: Mahomes e compagni in vantaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’10” al termine del primo quarto. Ora attaccano i Bucs con Tom Brady che deve ancora ingranare. Chiefs-Buccaneers 3-0. 10? I Chiefs decidono di andare per i pali dalle 49 yards, Butker trasforma e porta a casa i primi 3 punti della partita. 10? La preghiera di Mahomeeees! Lancio lunghissimo per Hill in end-zone, manca la presa per un soffio! Sarebbe stato un colpaccio. 9? Whyte spaziale! Che placcaggio su Edwards-Helaire, dietro la linea. 3&11. 9? Ward vicinissimo all’intercetto! 2&10 sulle 30 yards per i Chiefs. 9? Mahomes trova un buco nella linea, lancia lungo per Evans ma la difesa fa buona guardia. Comunque c’era fuori gioco, dunque 5 yards gratuite portate a casa dai Chiefs. Siamo sulle 30 ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’10” al termine del primo quarto. Ora attaccano i Bucs con Tom Brady che deve ancora ingranare.3-0. 10? Idecidono di andare per i pali dalle 49 yards, Butker trasforma e porta a casa i primi 3 punti della partita. 10? La preghiera di Mahomeeees! Lancio lunghissimo per Hill in end-zone, manca la presa per un soffio! Sarebbe stato un colpaccio. 9? Whyte spaziale! Che placcaggio su Edwards-Helaire, dietro la linea. 3&11. 9? Ward vicinissimo all’intercetto! 2&10 sulle 30 yards per i. 9?trova un buco nella linea, lancia lungo per Evans ma la difesa fa buona guardia. Comunque c’era fuori gioco, dunque 5 yards gratuite portate a casa dai. Siamo sulle 30 ...

