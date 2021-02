Litigano per la neve: coppia massacrata a colpi di pistola dal vicino che poi si suicida (Di domenica 7 febbraio 2021) Un uomo ha sparato almeno venti colpi contro i vicini di casa al culmine di una lite per dei cumuli di neve. Poi si è suicidato in casa sua James Goy, 50 anni e sua moglie Lisa Goy, 48 anni, sono stati uccisi dal loro vicino di casa al culmine di uno spaventoso alterco ripreso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 febbraio 2021) Un uomo ha sparato almeno venticontro i vicini di casa al culmine di una lite per dei cumuli di. Poi si èto in casa sua James Goy, 50 anni e sua moglie Lisa Goy, 48 anni, sono stati uccisi dal lorodi casa al culmine di uno spaventoso alterco ripreso L'articolo NewNotizie.it.

NicolaPorro : Litigano per i ministeri e intanto scordano i ?????????????????????????? ??????????????. Ecco la clamorosa lista dei decreti sospesi ??… - SusannaCeccardi : L’Italia affonda e loro litigano per le poltrone! - NicolaPorro : I #giallorossi si stanno azzuffando per gli scranni: leggete qui quali sono le poltrone che si stanno contendendo..… - Pierameo3 : E per la cronaca lui non è pieno di lei ma da tutto il contesto. Lunedì faranno vedere le clip poi Giulia ci rimarr… - Ila_Jsmile : Crocc Senior: 'Avete una grande responsabilità: rendere questi giorni più leggeri e sereni per lei (Dayane).' Lit… -