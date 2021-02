Lazio-Cagliari | Inzaghi | “Squadra pronta a giocarsela con le big | tutto sul mio rinnovo Luis Alberto? La reazione dopo il cambio…”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lavince ancora all'Olimpico.Labatte ilcon il risultato di 1-0 e vola al 4° posto in classifica, agganciando la Roma in piena zona Champions a quota 40 punti. Una vittoria importante per i biancocelesti, come sottolineato nel post-gara dal tecnico Simone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "Sapevamo che questa era una partita insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi a interpretarla bene, abbiamo rischiato poco o niente. Abbiamo fatto la sesta vittoria di fila e ora dobbiamo continuare perché inizialmente, tra Covid e infortuni, avevamo perso tanti punti", ha confessato il tecnico. Noi avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell'Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma lac'è, sta bene e ce le giochiamo alla ...

SkySport : LAZIO-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Immobile (61') ?? - DiMarzio : Da chioccia a titolare, #Reina è l'uomo in più della #Lazio - postpank : Ciro affonda il Cagliari. Lazio quarta #LazioCagliari - pausefun : Lazio 1-0 Cagliari | Immobile Leads Lazio to 6th Successive League Win | Serie A TIM - - TweetNotizie : Lazio-Cagliari, le pagelle: Ciro sempre decisivo, Milinkovic un gigante -

Sesta vittoria di fila in campionato e Roma agganciata al quarto posto in classifica: missione compiuta per la, che nel posticipo della 21giornata di Serie A ha battuto il1 - 0 all'Olimpico. Decisivo per i biancocelesti il solito Immobile, che nella ripresa ha regalato i tre punti alla squadra ...Simone Inzaghi e lahanno coronato l'inseguimento: lo stop della Roma a Torino e la vittoria sulvalgono il quarto posto: "È stata una partita insidiosa e difficile, i ragazzi sono stati bravi a ...Al termine della gara con la Lazio, terminata con una sconfitta, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore rossoblù ha commentato il match dell'Ol ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Gara sporca all’Olimpico che si accende tutta ...