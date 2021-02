Inzaghi | “Il rammarico è non averla chiusa | siamo comunque sulla strada giusta”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare la Sampdoria. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Claudio Ranieri. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Risultato – Questo è il calcio, sono molto soddisfatto della mia squadra considerando i loro cambi e il valore della Sampdoria. Quando metti tre volte il giocatore davanti ad Audero devi però chiuderla. Loro sono usciti alla distanza e queste partite rischi anche di perderle a un certo punto. Le parole di Ranieri devono essere motivo di grande soddisfazione per il Benevento, vuol dire che questa è la. Dovevamo essere più cinici è chiaro, abbiamo trovato un ...

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'impegno in campionato contro la Sampdoria ...
Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni ...