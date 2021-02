India, Himalaya: crollano ghiacci, morti e dispersi (Di domenica 7 febbraio 2021) L'enorme massa d'acqua che si è sollevata in pochi secondi dai fiumi Alaknanda e Dhauliganga insieme a rocce e detriti travolge una diga diga,si teme strage Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 febbraio 2021) L'enorme massa d'acqua che si è sollevata in pochi secondi dai fiumi Alaknanda e Dhauliganga insieme a rocce e detriti travolge una diga diga,si teme strage

SkyTG24 : Una parte di un ghiacciaio dell'#Himalaya si è staccata ed è precipitata in un fiume indiano nel distretto di Chamo… - Agenzia_Ansa : #Himalaya Crolla un ghiacciaio. Si temono 200 morti #India #ANSA - RaiNews : #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque - annoupanoux : RT @ritafrediani: Il disastro della diga in India è da imputare ai cambiamenti climatici. La catena dell'Himalaya si sta sciogliendo, tone… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: Lastre di ghiaccio dell'#Himalaya precipitano in un fiume e provocano una violenta esondazione. E' salito a 18 il bilanci… -