Il Cantante Mascherato: Franco Gatti , ho avuto paura di morire

Franco Gatti ha un malore durante la puntata de Il Cantante Mascherato. Il Cantante dei Ricchi e Poveri svela quello che è successo nella prima puntata dello show con Milly Carlucci. La presentatrice ha cercato di minimizzare l'accaduto. Ma i Ricchi e Poveri hanno avuto un malore sotto la maschera di Baby Alieno durante la prima puntata del Cantante Mascherato. Lo racconta Franco Gatti, il baffo del gruppo, il quale ha descritto con dettaglio l'accaduto. Il Cantante ormai 78enne ha ammesso che partecipare allo show su Rai Uno è stato un vero e proprio supplizio, proprio perché sotto ...

