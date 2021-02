Francesca Fioretti ritrova l’amore dopo la morte di Astori: il web si divide (Di domenica 7 febbraio 2021) Il 4 marzo 2018, Davide Astori veniva trovato senza vita in una camera d’albergo a Udine. Il calciatore della Fiorentina doveva affrontare la partita contro l’Udinese quando il suo cuore smise di battere. Una scomparsa che ha segnato per sempre il mondo del calcio e naturalmente la sua compagna Francesca Fioretti. dopo 3 anni dalla tragedia però, la giovane attrice pare aver ritrovato l’amore: Alexandre Kolarov. Tuttavia, lo scoop ha diviso l’opinione pubblica. Francesca Fioretti: è amore con Kolarov Come rivela il settimanale Chi, Francesca Fioretti ha deciso di aprire di nuovo il suo cuore e concedersi una nuova opportunità sentimentale. Lui è Alexandre Kolarov, ex calciatore della Roma (come lo era ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 febbraio 2021) Il 4 marzo 2018, Davideveniva trovato senza vita in una camera d’albergo a Udine. Il calciatore della Fiorentina doveva affrontare la partita contro l’Udinese quando il suo cuore smise di battere. Una scomparsa che ha segnato per sempre il mondo del calcio e naturalmente la sua compagna3 anni dalla tragedia però, la giovane attrice pare averto: Alexandre Kolarov. Tuttavia, lo scoop ha diviso l’opinione pubblica.: è amore con Kolarov Come rivela il settimanale Chi,ha deciso di aprire di nuovo il suo cuore e concedersi una nuova opportunità sentimentale. Lui è Alexandre Kolarov, ex calciatore della Roma (come lo era ...

