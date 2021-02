Focolai per le varianti, scattano le prime zone rosse locali. Restrizioni anche in 27 comuni del Molise. E Speranza chiede “prudenza” (Di domenica 7 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio diciassette regioni entreranno ufficialmente in zona gialla, mentre quattro resteranno arancioni. Ma non mancano eccezioni. Così come suggerito dallo stesso Gianni Rezza durante l’ultima conferenza stampa settimanale dell’Istituto superiore di sanità, alcune aree interne alle stesse regioni andranno in lockdown. Il motivo è semplice: contenere i Focolai. È il caso di ventisette comuni del Basso Molise che da domani entreranno in zona rossa come deciso dal presidente della Regione, Donato Toma, con un’ordinanza firmata su indicazione dell’Asrem. Una decisione quasi attesa dopo che nei giorni scorsi altri piccoli comuni della zona erano già finiti in regime ristretto. L’ipotesi è che anche qua, come già accaduto in altre zone d’Italia, a far scoppiare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio diciassette regioni entreranno ufficialmente in zona gialla, mentre quattro resteranno arancioni. Ma non mancano eccezioni. Così come suggerito dallo stesso Gianni Rezza durante l’ultima conferenza stampa settimanale dell’Istituto superiore di sanità, alcune aree interne alle stesse regioni andranno in lockdown. Il motivo è semplice: contenere i. È il caso di ventisettedel Bassoche da domani entreranno in zona rossa come deciso dal presidente della Regione, Donato Toma, con un’ordinanza firmata su indicazione dell’Asrem. Una decisione quasi attesa dopo che nei giorni scorsi altri piccolidella zona erano già finiti in regime ristretto. L’ipotesi è chequa, come già accaduto in altred’Italia, a far scoppiare ...

