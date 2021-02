Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sempre più vicini?

(Di domenica 7 febbraio 2021) La ex coppia dopo la partecipazione dial Grande Fratello Vip sembra più affiatata di prima Una foto che ha fatto felici i fan: stiamo parlando dello scatto pubblicato Dasu Instagram che lo ritrae insieme alla sua ex moglie,, e al figlio Nathan Falco durante un viaggio a Roma. La didascalia recita: “Noi tre in Piazza San Pietro.” Non è il primo viaggio che si concedono insieme dopo la separazione. Dopo il Grande Fratello infattiha raggiunto Nathan ea Dubai e adesso padre e figlio l’hanno raggiunta a Roma. La ex coppia sembrapiù vicina. E’ stato proprio l’imprenditore piemontese a pubblicare la foto che ritrae la famiglia ...

tempoweb : Gregoraci-Briatore Cosa bolle in pentola: la #Foto che fa godere i fan - Sabrina24989702 : RT @Libero_official: #Briatore a gamba tesa sulle consultazioni: 'Auguri a #Draghi, che dovrà incontrare il bibitaro, quello con la terza m… - pertecimorirei : RT @levixekian: le Oppiners figlie di Flavio Briatore - LelloEsposito5 : Ecclestone compra all'asta lo yacht (confiscato) di Briatore: lo paga 7,5 milioni anziché 20 - AlleBonisoli : RT @Sensu_Ale: Cast Gf Vip 6: Gaia Zorzi, Giulio Pretelli, Alessia Zelletta o Naty Paragoni, Ariadna Romero, Abramo, GianAmedeo Goria, Simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

LEGGI QUI>>> Amadeus ha scelto proprio lei:sarà felice Menù 1 Soliti Ignoti, Alessandra Mussolini ospite di Amadeus, ma non vince 2 Il retroscena 2.1 Condividi: 2.2 Mi piace: Soliti ...Vs Di Maio, il post feroce su Instagram. " Domenica 7 febbraio 2021.entra a gamba tesa sul primo giro di consultazioni di Draghi coi partiti. Il manager ha ridicolizzato l'ex leader del M5s Luigi Di Maio . Un post social quello del Re del Billionare ...La ex coppia dopo la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sembra più affiatata di prima ...Cosa bolle in pentola in casa Briatore-Gregoraci ? Davvero solo ex coniugi speciali? Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Elisabetta ...