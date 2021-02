Fabrizio Corona è sempre al centro di qualche scandalo, ma avete mai visto dove vive? Ha una casa che non ti aspetti (Di domenica 7 febbraio 2021) Fabrizio Corona è abituato ad essere al centro dell’attenzione e quando il silenzio attorno a lui inizia ad essere troppo…sa come fare per attirare su di sé il gossip. Dopo essere uscito dalla Comunità di recupero di Monza, l’ex re dei paparazzi ha scontato i domiciliari in un appartamento decisamente lussuoso. Le foto della casa di Fabrizio Corona Corona dovrà scontare la sua pena ai domiciliari fino a marzo 2024, ma potrebbe non essere un grosso problema, soprattutto considerando il lusso di cui gode. La casa di Fabrizio è nel cuore di Milano; qui, dopo diverse vicissitudini, vive assieme al figlio Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 febbraio 2021)è abituato ad essere aldell’attenzione e quando il silenzio attorno a lui inizia ad essere troppo…sa come fare per attirare su di sé il gossip. Dopo essere uscito dalla Comunità di recupero di Monza, l’ex re dei paparazzi ha scontato i domiciliari in un appartamento decisamente lussuoso. Le foto delladidovrà scontare la sua pena ai domiciliari fino a marzo 2024, ma potrebbe non essere un grosso problema, soprattutto considerando il lusso di cui gode. Ladiè nel cuore di Milano; qui, dopo diverse vicissitudini,assieme al figlio Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi ...

