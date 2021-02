Dall’8 al 21 febbraio misure fascia rossa in tutti i comuni della provincia di Perugia e in sei della provincia di Terni (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus, la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito dell’interlocuzione con il Ministro della Salute, in una Ordinanza che prevede da lunedì 8 sino a domenica 21 febbraio misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per la fascia rossa che sarà “rafforzata”) che riguarderanno tutti i comuni della provincia di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus, la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito dell’interlocuzione con il MinistroSalute, in una Ordinanza che prevede da lunedì 8 sino a domenica 21restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per lache sarà “rafforzata”) che riguarderannodi ...

