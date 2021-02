Crisi di governo, la scomparsa delle donne (Di domenica 7 febbraio 2021) Al netto di tutti i processi di beatificazione in vita, di tutte le agiografie a mezzo stampa, di tutti gli incensamenti via social, al netto di tutti i sospiri di sollievo e di tutti i salti in corsa sul carro del designato (disciplina olimpica omologata) e persino di tutte le giravolte (per esempio: da italexit a euroentusiasti in una sola mossa, senza passare dal via), c’è una cosa enorme, in questo passaggio istituzionale così speciale e delicato, che pure sembra sfuggire allo sguardo dei più. Dove sono le donne? Sin dall’inizio di questa fase in effetti ne abbiamo viste con evidenza solo due, moltiplicate nell’eco virale del web. Tutte e due bionde, tutte e due d’animo condottiero, tutte e due di maniere, come dire, un tantino estreme: Giorgia Meloni e Daenerys Targaryen. E se la seconda è un personaggio di pura invenzione, ancorché perfetta per l’attuale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Al netto di tutti i processi di beatificazione in vita, di tutte le agiografie a mezzo stampa, di tutti gli incensamenti via social, al netto di tutti i sospiri di sollievo e di tutti i salti in corsa sul carro del designato (disciplina olimpica omologata) e persino di tutte le giravolte (per esempio: da italexit a euroentusiasti in una sola mossa, senza passare dal via), c’è una cosa enorme, in questo passaggio istituzionale così speciale e delicato, che pure sembra sfuggire allo sguardo dei più. Dove sono le? Sin dall’inizio di questa fase in effetti ne abbiamo viste con evidenza solo due, moltiplicate nell’eco virale del web. Tutte e due bionde, tutte e due d’animo condottiero, tutte e due di maniere, come dire, un tantino estreme: Giorgia Meloni e Daenerys Targaryen. E se la seconda è un personaggio di pura invenzione, ancorché perfetta per l’attuale ...

