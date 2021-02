Covid, “zero” decessi nelle ultime 24 ore ma aumentano i positivi (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per la prima volta da oltre tre mesi, non sale il conto delle vittime da Covid nel Casertano: nelle ultime 24 ore infatti, certifica il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, non si sono verificati decessi. Il conto totale, da inizio pandemia, è comunque alto: da marzo scorso sono decedute 701 persone causa Coronavirus nel Casertano, oltre 600 dallo scorso novembre, durante la seconda ondata. nelle ultime settimane il trend stabile di decessi giornalieri, quasi sempre vicino alla doppia cifra, si è invertito fino allo “zero” delle ultime 24ore. Sale invece il numero di positivi: sono 186 quelli registrati a fronte di 2135 tamponi, con un indice di positività ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per la prima volta da oltre tre mesi, non sale il conto delle vittime danel Casertano:24 ore infatti, certifica il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, non si sono verificati. Il conto totale, da inizio pandemia, è comunque alto: da marzo scorso sono decedute 701 persone causa Coronavirus nel Casertano, oltre 600 dallo scorso novembre, durante la seconda ondata.settimane il trend stabile digiornalieri, quasi sempre vicino alla doppia cifra, si è invertito fino allo “” delle24ore. Sale invece il numero di: sono 186 quelli registrati a fronte di 2135 tamponi, con un indice dità ...

chefdeals : RT @Lovehasnowords1: @chefdeals Vaccinate all = Zero Covid - Lovehasnowords1 : @chefdeals Vaccinate all = Zero Covid - Manuel16381191 : @MeridionaleASud @valy_s Dovremmo fare come la Cina. Praticamente zero morti covid da aprile. - TychoBrahe29 : @AleCap23 @GalvaniM Tutti e tre a giugno sono liberi. I contratti passati firmati prima del covid contano zero. Con… -