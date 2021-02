Covid, in Campania la curva dei contagi (1.741 nelle ultime 48 ore) sale all’8,89% dall’8% di ieri (Di domenica 7 febbraio 2021) Risale la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati delle ultime 24 ore dell’Unità di Crisi regionale i positivi sono 1.741 (di cui 164 casi identificati da test antigenici rapidi) e 118 sono sintomatici, su 19.581 tamponi effettuati (3395 antigenici). Il rapporto positivi/test risale all’8,89% dall’8% precedente. I deceduti sono 3, i guariti 506. I posti letto di terapia intensiva occupati sono in lieve calo (105 rispetto ai 108 precedenti), su una disponibilità di 656. I posti di degenza occupati sono 1.500 (su una disponibilità di 3.160). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Riladeiin. Secondo i dati delle24 ore dell’Unità di Crisi regionale i positivi sono 1.741 (di cui 164 casi identificati da test antigenici rapidi) e 118 sono sintomatici, su 19.581 tamponi effettuati (3395 antigenici). Il rapporto positivi/test ri,89% d% precedente. I deceduti sono 3, i guariti 506. I posti letto di terapia intensiva occupati sono in lieve calo (105 rispetto ai 108 precedenti), su una disponibilità di 656. I posti di degenza occupati sono 1.500 (su una disponibilità di 3.160). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

