Cortina 2021, Mondiali di sci al via con la combinata donne: chi sono le azzurre in gara (Di domenica 7 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Tofane e Cinque Torri si nascondono, la neve rimescola le carte a Cortina d’Ampezzo. L’orologio in piazza Dibona segna un countdown che ormai si è ridotto a poche cifre. La notte si infiamma con Francesco Gabbani che reinterpreta Futura, che Lucio Dalla scrisse seduto su una panchina di check point Charlie a Berlino, perché, come ricordano le istituzioni: «Se sapremo far vincere lo sport, avrà vinto il nostro domani». Cantano Gianna Nannini, suonano i violini sulle note dell‘Inverno di Antonio Vivaldi, risuona, dall’Arena di Verona il Nessun Dorma di Turandot. Gelida principessa lei, caldissima Cortina in una notte magica e coi fiocchi: il Carnevale di Venezia arriva qui sfilando, prima con lo strascico di splendidi costumi come “ammainato” e protetto nel ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 febbraio 2021)di sci alpino – Tofane e Cinque Torri si nascondono, la neve rimescola le carte ad’Ampezzo. L’orologio in piazza Dibona segna un countdown che ormai si è ridotto a poche cifre. La notte si infiamma con Francesco Gabbani che reinterpreta Futura, che Lucio Dalla scrisse seduto su una panchina di check point Charlie a Berlino, perché, come ricordano le istituzioni: «Se sapremo far vincere lo sport, avrà vinto il nostro domani». Cantano Gianna Nannini, suonano i violini sulle note dell‘Inverno di Antonio Vivaldi, risuona, dall’Arena di Verona il Nessun Dorma di Turandot. Gelida principessa lei, caldissimain una notte magica e coi fiocchi: il Carnevale di Venezia arriva qui sfilando, prima con lo strascico di splendidi costumi come “ammainato” e protetto nel ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Corriere : Thöni: «Il primo alloro vinto? Usato da mia zia per cucinare» - Agenzia_Ansa : #Cortina2021: i Mondiali di sci tornano in Italia. Dalle Olimpiadi'56 al sogno iridato, in attesa dei Giochi Olimpi… - pikkiata82 : RT @Agenzia_Ansa: #Cortina2021: i Mondiali di sci tornano in Italia. Dalle Olimpiadi'56 al sogno iridato, in attesa dei Giochi Olimpici #AN… - zulushai : Cortina 2021, al via i Mondiali di sci alpino guardo al tg le immagine dell apertura, la nannini e gabbani, una mo… -