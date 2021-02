Coppa Italia, Juventus-Inter: data, orario e diretta TV (Di domenica 7 febbraio 2021) Juventus-Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia: diretta TV e streaming Tempo di ritorno per le semifinali della Coppa Italia 2020/2021 che tra martedì e mercoledì conoscerà le due squadre che si contenderanno il trofeo. Ad aprire il programma è la sfida tra Juventus e Inter che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino martedì 9 febbraio con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Juventus-Inter in diretta TV La partita tra bianconeri e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva sula Rai, tramite digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Rai Uno canale 1 del ... Leggi su intermagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)semifinale di ritorno diTV e streaming Tempo di ritorno per le semifinali della2020/2021 che tra martedì e mercoledì conoscerà le due squadre che si contenderanno il trofeo. Ad aprire il programma è la sfida trache si giocherà all’Allianz Stadium di Torino martedì 9 febbraio con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra bianconeri e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva sula Rai, tramite digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Rai Uno canale 1 del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Bocce: E' morto Renato Battaglino, cuore e anima della BRB

Lui, che aveva sofferto emotivamente non poco con la Coppa Europa". Vittino, profondamente toccato, ... non mancava mai nel seguire le casacche della BRB in giro per l'Italia. Dove giocava la BRB lui c'...

Quegli amici dai destini opposti: Pirlo va, Gattuso s'incaglia

Dieci successi e una sconfitta, il 2 - 0 a San Siro contro l'Inter in campionato, subito restituito in Coppa Italia. La Juve ha battuto e sorpassato la Roma, si è insediata al terzo posto e deve ...

Juventus Inter Coppa Italia dove vederla in TV Inter Sito Ufficiale Gattuso: “Atalanta? Temevo la scoppola, la priorità è la Champions”

Il tecnico del Napoli ha analizzato la sconfitta rimediata ieri sera contro il Genoa, mercoledì c’è la Dea in semifinale di Coppa Italia “Paghiamo gli errori a caro prezzo, giocare ogni tre giorni è d ...

Napoli, Gattuso è in bilico: i nomi per la panchina

La sconfitta di ieri contro il Genoa potrebbe aver accelerato le operazioni per un cambio in corsa. Gennaro Gattuso, nonostante una coppa Italia in bacheca, i sedicesimi di Europa League conquista e u ...

