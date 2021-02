Ci pensa sempre Immobile: la Lazio batte il Cagliari ed è quarta in classifica (Di domenica 7 febbraio 2021) Una zampata del solito Ciro Immobile basta alla Lazio per battere 1 - 0 il Cagliari e risalire fino al quarto posto in classifica agganciando la Roma. I sardi si sono difesi bene, ma hanno creato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) Una zampata del solito Cirobasta allaperre 1 - 0 ile risalire fino al quarto posto inagganciando la Roma. I sardi si sono difesi bene, ma hanno creato ...

