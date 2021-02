Calcio | Serie A 2021 | show del Milan che torna in vetta | Crotone distrutto per 4-0 da Ibra e compagni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Non era una sfida semplice, visto il sorpasso arrivato venerdì da parte dell’Inter, ma ildi quest’anno non lascia dubbi: resta in piena lotta per lo Scudetto. Nella ventunesima giornata dellaA dii rossoneri si riprendono ladella classifica: battuto nettamente il, fanalino di coda, per 4-0. Ancora una volta è Zlatanhimovic: lo svedese si prende come di consueto il ruolo di protagonista. Al 31? sblocca il risultato dopo uno spettacolare uno-due con Leao, poi al 64? raddoppia, servito da Theo Hernandez. Ilcrolla sotto i colpi dei rossoneri che dilagano: nello spazio di due minuti tra 69? e 70? doppietta di Ante Rebic ad arrotondare il risultato....

MILANO - Il Milan rifila un poker al Crotone e si riprende la vetta dellaA. Qualche difficoltà nel primo tempo, comunque chiuso avanti grazie al gol di Ibrahimovic , ma nella ripresa i rossoneri dilagano ancora con lo svedese, e la doppietta di Rebic in 1' che fissa ...Difficilmente manca un appuntamento con il gol, figurarsi quando uno vale 500, anzi 501. Ibrahimovic ha impiegato 30 minuti della partita contro il Crotone per realizzare la sua cinquecentesima rete ...Non era una sfida semplice, visto il sorpasso arrivato venerdì da parte dell'Inter, ma il Milan di quest'anno non lascia dubbi: resta in piena lotta per lo scudetto. Nella ventunesima giornata della S ...La Casertana, squadra più in forma del girone C di serie C nel 2021, tenta l'assalto all'imbattuta ... Domani contro la Ternana (calcio d'inizio alle 21 ndr) dobbiamo inventare qualcosa di nuovo.