Basket Serie A1 2020, Reggio Emilia-Virtus Bologna 62-89: cronaca e tabellino (Di domenica 7 febbraio 2021) La Virtus Bologna sconfigge Reggio Emilia per 62-89 nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Il derby della via Emilia va alla Virtus Bologna che grazie allo strapotere sotto canestro di Gamble e Hunter, complice l’assenza di Elegar e di Sutton (screzio con Martino dopo 3 minuti ) e mai più rientrato. Reggio ha tenuto sino al 25° riuscendo a limitare i danni, ma poi lo strappo di Bologna ha fatto il vuoto consentendo a Bologna di portare a casa la partita. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Reggio Emilia – Virtus ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Lasconfiggeper 62-89 nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato diA1/2021. Il derby della viava allache grazie allo strapotere sotto canestro di Gamble e Hunter, complice l’assenza di Elegar e di Sutton (screzio con Martino dopo 3 minuti ) e mai più rientrato.ha tenuto sino al 25° riuscendo a limitare i danni, ma poi lo strappo diha fatto il vuoto consentendo adi portare a casa la partita. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL...

sportface2016 : #LBASerieA La Virtus Bologna fa suo il derby, la pratica Reggio Emilia è risolta in due quarti e mezzo: finisce 6… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 37-44 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredo all’intervallo - #Reggio #Emilia-V… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 20-28 Serie A basket in DIRETTA: con una tripla sulla sirena del primo quarto Kop… - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie B: dopo due sconfitte consecutive la Libertas 1947 ritrova la… - zazoomblog : Basket Serie A1 2020-2021 Treviso-Brindisi 90-108: cronaca e tabellino - #Basket #Serie #2020-2021… -