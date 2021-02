Amici 20 | Anna Pettinelli va su tutte le furie con Rudy Zerbi | “Sei falso e pretestuoso | un bugiardo!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un nuovo ingresso, una sfida vinta e ancora scintille tra i professori di canto. L’ultimo appuntamento pomeridiano di “di Maria De Filippi”, in onda su Canale 5, ha riservato non poche sorprese. Lo scontro si è consumato traedsu uno dei cantanti, Esa, che poi ha vinto la sfida (proposta proprio dalla) contro Aliperti. La, durante un acceso scontro in settimana, aveva giudicato Esa “stonato come una campana”. Il cantante poi si era sfogato con i propri cantanti per le dure accuse dell’insegnante.ha precisato, difendendolo: “Era lo sfogo di un ragazzo che si è sentito dire una cosa totalmente falsa, ossia che è stonato come una campana, che è molto diverso dall’essere stavolta imprecisi. ...